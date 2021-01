Nepričakovano slovo: Corey Crawford končal kariero

Šestintridesetletni Corey Crawfordje ves čas svoje kariere v severnoameriški profesionalni ligi NHL preživel v Chicagu, prvo tekmo za ekipo Blackhawks je odigral že v sezoni 2005/2006.

"Poslavljam se zaradi osebnih razlogov. Hotel sem še igrati, a sem si premislil. Imel sem dolgo kariero, hokeju sem dal vse, kar sem imel za dati, zato sem se odločil, da odneham. Rad bi se zahvalil vodstvu ekipe Devils, ki razume mojo odločitev in me podpira. Prav tako hvala vsem trenerjem, soigralcem in navijačem, še posebej pa vodstvu Chicaga, ki mi je omogočilo, da sem doživel otroške sanje,"je hokeju pomahal v slovo Crawford.