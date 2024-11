Dvakratni prvak lige NHL okrepil Olimpijo

Iz vrst hokejskega kluba Olimpija Ljubljana so sporočili, da se ekipi pridružuje izkušeni ameriški napadalec Nick Bonino, ki je v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL odigral kar 973 tekem in dosegel več kot 400 točk.

36-letni Nick Bonino je onkraj Atlantika igral za ugledne klube, kot so: Anaheim Ducks, kjer se je začela njegova kariera v NHL, Vancouver Canucks, Nashville Predators, Minnesota Wild, in Pittsburgh Penguins, s katerimi je v letih 2016 in 2017 osvojil dva Stanleyjeva pokala.

Nick Bonino v dresu Pittsburgh Penguins FOTO: AP icon-expand

"Njegova vloga v zmagoviti ekipi Pittsburgh Penguins je bila zelo pomembna – Bonino je poznan kot vsestranski center in mojster igre v obrambi ter napadu, kar mu je prineslo naziv enega najboljših dvosmernih igralcev v ligi," so ob prihodu odmeven okrepitve zapisali pri ljubljanskemu kubu in dodali: "Bonino se je izkazal tudi v dresu reprezentance ZDA, s katero je nastopil na različnih mednarodnih tekmovanjih. Na svetovnih prvenstvih je z ameriško reprezentanco dvakrat osvojil bronasto medaljo in bil na svetovnem prvenstvu leta 2023 tudi kapetan reprezentance. V hokejski klub Olimpija Ljubljana Nick Bonino prinaša neprecenljive izkušnje in vodstvene sposobnosti, ki bodo okrepile Olimpijino ekipo tako na ledu kot v garderobi. Njegov prihod ni le velika pridobitev za klub, temveč tudi za slovenski hokej."

Nick Bonino je bil nekaj časa tudi kapetan ameriške reprezentance FOTO: AP icon-expand

"Prihod igralca kot je Nick Bonino predstavlja za nas velik korak naprej. To, da se nam je pridružil igralec, ki je osvojil dva Stanleyeva pokala in bil kapetan ameriške reprezentance je velika potrditev, da smo na pravi poti in uspeh za celoten klub. Ponosen sem na svoje sodelavce v klubu, ki so ta prestop realizirali," je o odmevnem prestopu dejal predsednik Olimpije Miha Butara, strateški partner ljubljanskega kluba Alexandre Lefebvre pa je dodal:"Navdušeni smo, da se je Nick pridružil Olimpiji. To, da lahko v našem moštvu pozdravimo tako izkušenega in uspešnega igralca je izjemna čast. Nickov talent, vodstvene sposobnosti in zmagovalna miselnost bodo nedvomno dvignili nivo naše igre in nas popeljali bližje k našemu cilju, ki je osvojitev naslova lige ICE. Nick, ponosni smo, da postajaš del Olimpijine družine."

