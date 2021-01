Dve podaji Kopitarja ob porazu LA Kings proti Minnesoti

Na preostalih tekmah sta brez prejetega zadetka slavili moštvi New York Islanders in Carolina Hurricanes. Islanders so v mestnem obračunu ugnali Rangers s 4:0, Semjon Varlamov pa se je za otočane izkazal s 24 obrambami. Carolina je v gosteh brez večjih težav s 3:0 ugnala Detroit Red Wings, razmerje v strelih na gol je bilo kar 43:14 v korist zmagovitega moštva. Najboljši posameznik drugega večera v ligi NHL je bil Connor McDavid v dresu Edmonton Oilers. Ti so se Vancouver Canucks oddolžili za poraz na prvi tekmi in tokrat slavili s 5:2. Tri zadetke in podajo pa je prispeval 24-letni McDavid, ki je doslej na 353 tekmah v NHL dosegel že 473 točk.

V četrti minuti zadnjega dela je znižal Victor Rask , Marcus Foligno pa je sredi tega dela igre izsilil še podaljšek. V njem je dvoboj s samostojno akcijo po napačni podaji Carterja po treh minutah in 47 sekundah odločil ruski novinec v NHL Kiril Kaprizov , ki je imel pred tem že dve asistenci. "To nas boli, saj smo zmago izpustili iz rok v zadnji tretjini. Seveda gredo zasluge tudi njim, ampak mi bi morali ta dvoboj pripeljati do konca. Kaj takega se nam ne sme dogajati prepogosto," je bil po tekmi z izkupičkom nezadovoljen Kopitar.

Največ zadetkov je to noč padlo v Buffalu, kjer so morali domači Sabers priznati premoč Washington Capitals. Ti so na krilih naveze TJ Oshie in Nicklas Bäckström slavili s 6:4. Med strelce se ni vpisal 35-letni Aleksander Ovečkin, ki je trenutno pri 706 zadetkih v ligi NHL, kar ga uvršča na osmo mesto večne lestvice. Po kazenskih strelih sta slavili moštvi Boston Bruins in San Jose Sharks. Prvo je bilo s 3:2 boljše od New Jersey Devils, drugo pa od Arizona Coyotes s 4:3.

Zmag so se veselili še Nashville Predators proti Columbus Blue Jackets (3:1), Winnipeg Jets proti Calgary Flames (4:3 po podaljšku) in eni izmed favoritov za Stanleyjev pokal Vegas Golden Knights proti Anaheim Ducks (5:2). Tudi v ligi NHL sicer ni šlo brez težav s covidom-19. Večji izbruh, in sicer 17 okužb, imajo pri lanskih finalistih Dallas Stars, zaradi česar je vodstvo tekmovanja do nadaljnjega njihove tekme prestavilo, tudi današnjo proti Floridi Panthers.

Liga NHL, izid:

Los Angeles Kings - Minnesota Wild 3:4*

(Anže Kopitar: dve podaji za LA Kings v dobrih 23 minutah igre).



Opomba:

* - po podaljšku