Dvoboj vodilnih ekip v NHL Bostonu

Ob zmagi kosmatincev so bili strelsko uspešni Brad Marchand , Danton Heinen , Morgan Geekie in Pavel Zacha . Dve podaji sta vpisala Charlie Coyle in David Pastrnak , podajo ob golu je dosegel še Zacha. Linus Ullmark je v vratih Bostona prvič v sezoni mrežo ohranil nedotaknjeno, ustavil je vseh 17 strelov.

Na drugo mesto vzhodne konference je napredovala zasedba Florida Panthers. Ta je s 4:2 ugnala Washington Capitalse. Ti so povedli z 833. golom Aleksandra Ovečkina v ligi NHL, ter nato še drugič po zadetku Anthonyja Manthe , a so bili panterji v svoji dvorani pretrd oreh. Odločilni gol je v 15. minuti zadnje tretjine dosegel Ryan Lomberg .

Boston je tako prekinil niz 12 zaporednih tekem Vancouvra, na katerih so osvojili vsaj točko. V tem času so zmagali desetkrat.

"Navdušen sem nad obrambno predstavo. Že po zadnjem porazu proti Calgaryju smo si rekli, da takšnih predstav ne bomo več trpeli in fantje so to upoštevali," je po tekmi dejal 30-letni Ullmark.

Prvaki Vegas Golden Knights so ena od treh ekip z 68 točkami na zahodu. Zmaga proti Arizona Coyotes v gosteh s 3:2 je bila sedma na zadnjih devetih tekmah. Odločilna je bila prva tretjina, v kateri so Zlati vitezi dosegli vse svoje gole in povedli s 3:1.

Slabše gre trenutno zasedbi Winnipeg Jets. Ti so izgubili še petič zapovrstjo, boljša je bila Philadelphia. Flyersi so slavili s 4:1 in se na vzhodu povzpeli na šesto mesto. Winnipeg je na zahodu še naprej peti.

Calgary Flamesi so s 5:3 premagali New Jersey Netse, New York Islandersi pa visoko s 6:2 Tampa Bay Lightning. Gol in podajo sta dosegla Bo Horvat in Mathew Barzal. Vodilni strelec lige Nikita Kučerov (87 točk) je dosegel 33. gol v sezoni za Tampo.

Slovenski as Anže Kopitar bo naslednjič na ledu v noči s sobote na nedeljo, ko bo z Los Angeles Kingsi gostil najbolj vroče moštvo lige Edmonton Oilers. Ti so pred porazom v sredo proti Vegasu dobili kar 16 zaporednih tekem in za las ostali brez rekorda 17 zmag Pittsburgh Penguinsov iz sezone 1992/93.