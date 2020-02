Dvoboj vodilnih moštev zahoda pripadel prvakom iz St. Louisa

Hokejisti St. Louis Blues so v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL gostovali v Teksasu pri Dallas Stars in na derbiju najboljših ekip zahodne konference prepričljivo zmagali s 5:1 ter utišali govorice o številki 1 v končnici. Blestel je Colton Parayko, ki je zbral gol in dve podaji, branilci naslova v Stanleyjevem pokalu pa so slavili še 35. zmago to sezono.

St. Louis je z zmago preprečil, da bi se Dallas, ki je to sezono prav tako dosegel 35 zmag, še tretjič ta teden z njim izenačil na prvem mestu zahoda. Zdaj ima St. Louis 20 tekem do konca rednega dela štiri točke prednosti, Dallas jih bo odigral še 21, tako da boj še ni končan. "Seveda je na lestvici gneča. Na kakršen koli način prideš do točk, jih je treba zgrabiti, vsaka ogromno šteje. Prav nobena ekipa v tej ligi ni tako slaba, da ne bi mogla premagati katerekoli druge," je po tekmi dejal Colton Parayko. Hokejiste Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, naslednja tekma čaka že v noči na nedeljo po srednjeevropskem času, ko se bodo spet pomerili s Colorado Avalanche. Nazadnje so 'Kralji' 16. februarja proti Coloradu s 3:1 slavili zmago na prestižnem obračunu "pod zvezdami". Pred 43.574 gledalci na stadionu Falcon v Colorado Springsu se je 32-letni Hrušičan izkazal z dvema podajama. Liga NHL, izidi:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:5

New York Islanders - Detroit Red Wings 4:1

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:1 (po podaljšku)

Dallas Stars - St. Louis Blues 1:5

Calgary Flames - Boston Bruins 3:4

Edmonton Oilers - Minnesota Wild 3:5

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche0:1