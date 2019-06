EBEL ali AHL? Zmaji se bodo odločili do konca meseca

V hokejskem klubu Olimpija je potekala 17. skupščina, na kateri so se člani prišli do zaključka, da klub deluje pozitivno, odločili so, da bodo še naprej dali poudarek na delu z mlajšimi kategorijami in sestavi članske ekipe s slovenskimi igralci. Odločitev, v kateri ligi bodo igrali v sezoni 2019/20 bodo sprejeli najkasneje do konca junija.

Za Olimpijo je tudi zgodovinsko gledano najboljša sezona. Zmaji so osvojili državno prvenstvo, pokal in tudi ligo AHL. FOTO: Damjan Žibert V sporočilu za javnost je HK SŽ Olimpija zapisala da so se na skupščini člani seznanili s poročilom o delu kluba v letu 2018, poročilom nadzornega odbora, finančnim poročilom, poročilom o delu, poročili trenerjev posameznih selekcij za preteklo sezono in planom dela kluba za leto 2019 oziroma sezono 2019/20. "HK SŽ Olimpija posluje pozitivno. Tudi v prihodnje ostaja poudarek na delu z mlajšimi kategorijami in sestavi članske ekipe s slovenskimi igralci, katere ogrodje za naslednjo sezono je v večji meri sestavljeno. Verjamemo, da bo ekipa vsaj tako konkurenčna kot minulo sezono," pravijo v taboru slovenskih prvakov. Ostaja odprto vprašanje, v kateri ligi bo Olimpija igrala v prihodnji sezoni - v ligi EBEL ali ligi AHL. Odločitev bo znana do konca junija.