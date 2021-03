SŽ Olimpija se v novi sezoni vrača v nekdanjo ligo EBEL

Kot je sporočilo vodstvo tekmovanja, so sodelovanje v ligi ICEHL odobrili trem klubom, ki bodo morali zdaj v desetih dneh to še potrditi z ustreznimi finančnimi zagotovili in plačilom pristojbin v skupni vrednosti približno 150 tisoč evrov. SŽ Olimpija in Pustertal sta dobila večinsko podporo, ne pa tudi še en član Alpske lige, Feldkirch, ki je prav tako želel priti v močnejšo ligo, a ni dobil "zelene luči".

"Veliko zanimanje klubov nam omogoča lep položaj, ko lahko povečamo število sodelujočih ekip. Večina udeležencev se je izrekla za širitev na 14 moštev. Z veseljem pozdravljamo Orle Znojmo, ki se vračajo, prepričani pa smo, da smo s Pustertalom in SŽ Olimpijo našli še dva kluba, ki imata velik potencial. Naša mednarodna liga je naredila velik korak k uspešni prihodnosti,"je za spletno stran tekmovanja dejal predsednik lige Jochen Pildner-Steinburg.

V ljubljanskem klubu so že lani poleti pred začetkom nove sezone poudarili, da so povsem pripravljeni tudi na morebiten takojšen prehod na višjo raven regionalnega tekmovanja. Nazadnje so nato v sezoni 2020/21 še ostali v Alpski ligi, v kateri trenutno pred koncem rednega dela vodijo, a želja po napredku je ostala.

Nenazadnje so v klubu tudi s kadrovskimi potezami, ko so sklenili pogodbe s številnimi slovenskimi reprezentanti, nazadnje pa še s finskim trenerjem Raimom Suumanenom, nakazali, da gradijo ekipo za močnejšo ligo. Za konkurenčnost v tej močni ligi, v kateri igra večina najboljših avstrijskih klubov (ter po en klub iz Italije, Slovaške in Madžarske), bodo potrebovali predvsem kvalitetne tujce, saj večina moštev stavi na dobre tuje okrepitve. Zmaji imajo v zasedbi trenutno tri tujce – finska vratarja in branilca ter novinca, kanadskega napadalca.

V tej sezoni je v ligi ICEHL 11 klubov. Avstrijski so Dornbirn, beljaški VSV, Red Bull Salzburg, celovški KAC, Innsbruck, Graz99ers, dunajski Vienna Capitals in Black Wings 1992 Linz, iz Italije prihaja južnotirolski Bolzano, madžarski član je Fehervar, slovaški pa Bratislava Capitals.