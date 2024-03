Edinstveni Anže Kopitar visoko zmago Kraljev zaznamoval s 1200. točko

Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma visoko s 6:0 nadigrali Minnesoto Wild, za zmago je kapetan gostiteljev Anže Kopitar dosegel gol in podajo. Slovenski zvezdnik je tako presegel mejo 1200 točk v najmočnejši hokejski ligi na svetu, vse je dosegel v dresu Los Angelesa, in je 52. igralec v NHL, ki mu je uspel ta mejnik.