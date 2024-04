Edmonton je 'pomagal' Los Angelesu

Tekmo proti lasvegaški ekipi je zaradi lažje poškodbe izpustil eden najboljših igralcev lige, Connor McDavid . "Mislim, da Connor dobro ve, kakšen je naš veliki cilj," je dejal trener naftarjev Kris Knoblauch . " Verjamem, da je tekmovalen in bi si želel drsati ter prispevati k zmagam ekipe, vendar mislim, da razume, kje je naša ekipa, kaj potrebuje njegovo telo in kako ga bomo še potrebovali v nadaljevanju sezone. " Naftarji so na drugem mestu pacifiške skupine in imajo tri točke zaostanka za vodilnimi Vancouver Cancuks, obenem pa tudi osem točk naskoka pred LA Kings na tretjem mestu. Golden Knights ta čas v boju za končnico držijo drugi "wild card" na zahodu s točko manj od kraljev.

Kralje, ki so na minuli tekmi proti Anaheim Ducks zapravili prvo priložnost za preboj v končnico, naslednja tekma čaka v petek proti Calgary Flames, dan pozneje pa se bodo še enkrat pomerili proti račkom. Hokejisti St. Louis Blues so na domačem ledu s 5:2 premagali Chicago Blackhawks in s tem še ohranili upanje na končnico zahodne konference. Jordan Kyrou je zadel dvakrat, Robert Thomas pa je k zmagi dodal gol in podajo. St. Louis je ohranil majhne upe za nastop v končnici. Ker je Vegas izgubil proti Edmontonu, so se Blues približali na tri točke za zadnje mesto v končnici zahodne konference. Blues čakajo še tri tekme, Golden Knights pa štiri.