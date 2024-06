Edmonton je še živ

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.



V ekipi Edmontona je bilo kar 15 igralcev, ki s dosegli najmanj točko, s tem pa je kanadska zasedba postala deveta v zgodovini, ki je po zaostanku z 0:3 izsilila peto tekmo. Ta bo v noči na sredo po slovenskem času v Sunriseju na Floridi. Connor McDavid je dosegel gol, prvega v tej finalni seriji, in tri podaje, ter je po številu asistenc v končnici ene sezone presegel rekord legendarnega Wayna Gretzkyja . Ta jih je imel v sezoni 1987/88 31, McDavid ima sedaj eno več.

Začetek četrte tekme ni obetal končnega razpleta. Milimetri so odločili, pa bi lahko tekma dobila drugo smer. Panthers so namreč na samem začetku zaradi prekrška in izključitve Darnella Nurseja dobili igralca več na ledu in si ustvarili odlično priložnost. Najprej je strel Matthewa Tkachuka zaustavila prečka, Sam Reinhart pa je najhitreje reagiral na odbiti plošček, a je zadel vratnico.

V nadaljevanju tekme se je prebudil še kapetan moštva McDavid. " To je le ena zmaga, nič drugega. Ob tem tudi ni pomembno, koliko golov smo dali. Lahko jih daš osem, dovolj pa je tudi en sam. Odhajamo na Florido, da serijo znova prinesemo nazaj v Alberto ," je bil kratek kapetan kanadske ekipe.





Za panterje je bilo to prvo od morebitnih štirih srečanj, na katerih bi jim zmaga zagotovila prvi naslov prvaka v klubski zgodovini, a na končno slavje bo treba počakati še vsaj tri dni. Naftarji so namreč ohranili možnost, da postanejo druga ekipa, ki je v finalu Stanleyjevega pokala izničila zaostanek 0:3 v zmagah. Doslej je to uspelo le Toronto Maple Leafs leta 1942 proti Detroit Red Wings.

Oilers so zadnjega od svojih petih naslovov osvojili leta 1990 in poskušajo postati prva kanadska ekipa s Stanleyjevim pokalom po letu 1993, ko so Montreal Canadiens osvojili zadnjega od svojih 24 naslovov.

Izid, končnica, 4. krog, finale, 4. tekma:

Edmonton Oilers - Florida Panthers 8:1

(Florida vodi s 3:1 v zmagah)

Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.