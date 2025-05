Edmonton maršira proti finalu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predvsem kanadski navijači že razmišljajo o povratni seriji s Florido za naslov. Lani je svoj prvi naslov v zgodovini osvojila Florida, ki se je veselila s 4:3 v zmagah, zadnjo finalno tekmo pa so panterji dobili z 2:1. Ponoči je tudi Edmonton, ta je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem , postavil temeljni kamen za nov velik finale, za katerega zdaj potrebuje le še eno zmago. Peta tekma bo na sporedu v noči na petek v Dallasu.

Mrežo Dallasa je v 12. minuti načel Leon Draisaitl , ki je v končnici zabil že sedmič. A je gostom vrnil upanje Jason Robertson , ki je v drugem delu poravnal ob igralcu več na ledu. A po vsega dveh minutah in pol so številčno prednost izkoristili tudi domači, ko je zabil Corey Perry , tudi podajalec pri prvem golu.

V izenačenem dvoboju je Dallas v končnici vnovič zamenjal vratarja s šestim igralcem v polju. To je v 58. minuti kaznoval Kasperi Kapanen , podajalec je bil tudi Draisaitl, 50 sekund pred koncem pa še Adam Henrique za končnih 4:1. Blestel je tudi domači vratar Stuart Skinner z 28 obrambami. Jake Oettinger na drugi strani je dosegel celo obrambo več.

"Izziv bo tudi na naslednji tekmi velik. Čaka nas težak obračun. Obupano bodo napadali in najti moramo način, da jih ustavimo. Ostale so samo še štiri najboljše ekipe, zato bo spet tesno. Paziti moramo predvsem, da preprečimo nihanja v lastni igri," je Draisaitl prepričan, da dvoboj še ni odločen in da bo Dallas na naslednji tekmi zaigral na vse ali nič.

Izid, končnica, 3. krog:

- finale zahodne konference:

Edmonton Oilers - Dallas Stars 4:1 (Edmonton vodi z 3:1 v zmagah)