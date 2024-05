Edmonton izsilil sedmo tekmo v obračunu z Vancouvrom

Na vzhodu sta znana oba konferenčna finalista. NY Rangersi, ki so s 4 : 2 izločili Carolino, se bodo za veliki finale lige NHL udarili s Florido, ki je s 4 : 2 v zmagah odpravila Boston. "Nič, zaradi česar bi bil zadovoljen ali navdušen. Pravkar smo si kupili še en dan in od našega moštva bi pričakoval enako stopnjo nujnosti in odločnosti, da naredimo tisto, kar moramo narediti," je v izjavi za nhl.com povedal kapetan Naftarjev Connor McDavid, ki je pomagal s tremi podajami. "Pričakoval bi, da bo tudi Vancouver odigral boljšo igro, in pričakoval bi, da bo zelo konkurenčna, odlična sedma igra." Pri Vancouvru so se nadejali, da bodo izkoristili prvi zaključni plošček za napredovanje v konferenčni finale. "Seveda sem malo razočaran, vendar pa vem, da se lahko vrnemo, kar smo že velikokrat dokazali," je dejal trener Vancouvra Rick Tocchet.