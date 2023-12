Edmonton zmagal že šestič zaporedoma

Columbus je s 5:2 ugnal St. Louis, a kljub temu, da so dosegli pet golov, je bil igralec tekme vratar. Jet Greaves je ubranil 41 strelov in se nasploh prvič veselil zmage v ligi, doslej je le eno izgubil. "Zabaval sem se, fantje pred mano so opravili odlično delo," je vratar, ki je 23 strelov ubranil v zadnji tretjini, bolj kot sebi zasluge za zmago pripisal obrambi. Njeno delo sta nadgradila predvsem mlada ruska napadalca, Jegor Činahov je dosegel dva gola in podajo, Kiril Marčenko pa gol in podajo.

Florida po zmagi proti Pittsburghu, ki že skoraj en mesec ni izkoristil številčne premoči na ledu in je izgubil četrtič zapovrstjo, ostaja prvi zasledovalec vodilnega Bostona v atlantski skupini. Glavno vlogo pri tem so imeli skandinavski hokejisti, gole so dosegli Šved Oliver Ekman-Larsson ter Finca Eetu Luostarinen in Aleksander Barkov. Slednji je bil natančen v zadnji minuti, ko so gosti, ki so sicer vodili z 1:0, vratarja zamenjali s šestim igralcem.

Izidi:

Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 5:2

Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 3:1

Edmonton Oilers - Minnesota Wild 4:3