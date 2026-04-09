Hat-trick McDavida za zmago Edmontona

Washington se bori za mesta, ki še omogočajo preboj v končnico, tokrat pa je dosegel pomembno zmago. S 4:0 je na gostovanju odpravil Toronto in je zdaj tri točke za Ottawo, trenutno zadnjo ekipo vzhodne konference na mestih za nadaljevaje sezone. Logan Thompson je tretjič v sezoni ohranil nedotaknjeno mrežo, Dylan Strome in Martin Fehervary sta dosegla po gol in podajo.

Buffalo je po novem prvi v atlantski skupini po zmagi z Rangers v gosteh v Madison Square Gardnu. Odločilna je bila tretja tretjina, ko so poznejši zmagovalci dosegli tri gole in zaostanek 2:3 spremenili v zmago. V tem delu igre so zadeli Alex Tuch, Jason Zucker in Zach Benson. Connor McDavid je dosegel "hat-trick" in dodal še dve podaji, kar pomeni, da je sodeloval pri vseh zadetkih svoje ekipe. Edmonton Oilers so s 5:2 premagali San Jose.

"Vsi so igrali odlično, seveda pa je bil McDavid naš najboljši igralec v vseh pogledih. To se pozna tudi na zapisniku," je za ligo NHL dejal trener zmagovalcev Kris Knoblauch. Oilers so z zmago prevzeli vodstvo v pacifiški skupini.

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja se prav tako še borijo za končnico; naslednjo tekmo bodo kralji igrali v noči na soboto z Vancouvrom, trenutno so četrti v pacifiški skupini in deveti v zahodni konferenci. Za osmim Nashvillom, ki pa ima tekmo več, zaostajajo za točko. Izidi:

New York Rangers - Buffalo Sabres 3:5 Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 0:4 San Jose Sharks - Edmonton Oilers 2:5