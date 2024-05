Edmonton po zmagi na odločilni tekmi drugi finalist na zahodu

Edmonton, ki želi Stanleyjev pokal vrniti v Kanado prvič po letu 1993, se bo za mesto v velikem finalu končnice lige NHL pomeril z ekipo iz Teksasa Dallas Stars. Zvezde so s 4:2 v zmagah izločile Colorado. Edmonton je v prvem krogu končnice izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 4:1 v zmagah.

Na vzhodu sta bila že prej znana oba konferenčna polfinalista. New York Rangers, ki so s 4:2 izločili Carolino, se bodo za veliki finale lige NHL, udarili s Florido, ki je s 4:2 v zmagah odpravila Boston. Na odločilni sedmi tekmi konferenčnega polfinala v Rogers Areni v Vancouvru je Ryan Nugent-Hopkins dosegel gol in podajo, Edmonton pa je po prvi tretjini brez golov v drugi tretjini dosegel tri gole za veliko zmago.