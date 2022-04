Edmonton si je s pomembno zmago zagotovil končnico

Junak tekme v Edmontonu je bil Evander Kane , ki je dosegel kar tri gole in podajo. Kane je dvakrat zadel tudi za preobrat v drugem delu, saj so gostje prvega dobili z 1:0.

Ostale tekme so bile manj pomembne. Na vzhodu je znana osmerica udeležencev končnice, poteka pa boj za razvrstitev in morebitni boljši položaj v nadaljevanju. Washington je z 2:0 ugnal zadnjeuvrščeno Arizono, z Bostonom in Pittsburghom pa imajo ekipe na mestih od šest do osem na vzhodu zdaj po 99 točk. Minnesota je odpisani Seattle ugnala s 6:3 in na drugem mestu zahoda prehitela Calgary. Rus Kiril Kaprizov pa je na tej tekmi dosegel gol in tri podaje ter postal prvi igralec v ekipi, ki je letos že presegel mejo 100 strelskih točk.

Columbus je doma po kazenskih strelih izgubil proti Ottawi z 1:2.