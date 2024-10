Edmonton skrbi poškodba zvezdnika McDavida

Ob hat-tricku Johna Tavaresa je gol in dve podaji vpisal William Nylander , trikrat je podal Max Pacioretty za Toronto, ki je pred tem izgubil trikrat zapored. Jets kljub prvemu porazu v sezoni s 16 osvojenimi točkami ostajajo vodilna zasedba zahodne konference. Kyle Connor je prispeval dva gola in dve podaji, po gol in podajo sta dodala Gabriel Vilardi in Mark Scheifele , Josh Morrissey je podal trikrat.

Keegan Kolesar je dosegel dva gola in podajo, Nicolas Roy je dodal gol in dve podaji, do letošnjega prvenca pa je prišel Alex Pietrangelo . Dan Vladar je v vratih Calgaryja, ki je izgubil tretjič zapored, kljub petim prejetim zadetkom ubranil 31 strelov. Četrtič zapovrstjo so slavili tudi Carolina Hurricanes, četrta ekipa vzhodne konference je za šesto zmago v sezoni po podaljšku v gosteh s 4:3 premagala Vancouver Canucks. Odločilen gol je po 46 sekundah podaljška dosegel Sebastian Aho .

Za Columbus je bil dvakrat natančen Sean Monahan , gol in dve podaji pa je prispeval Cole Sillinger . Na drugi strani je pri Edmontonu edini gol dosegel Mattias Ekholm . Naftarji ostajajo pri štirih zmagah in so 12. na zahodu. Druga zasedba te konference, Vegas Golden Knights, je medtem zabeležila četrto zaporedno zmago, v domači dvorani ni imela težkega dela proti Calgary Flames in slavila s 5:0. Na domačem ledu so zlati vitezi zmagali na zadnjih sedmih tekmah.

Martin Nečas je za Carolino, ki je sicer zapravila prednost dveh golov, a se vrnila, dosegel gol in podajo. Pri kanadski ekipi sta po gol in podajo prispevala Brock Boeser in Quinn Hughes. Canucks so pred tem slavili štirikrat zapored. Prvaki lige NHL, Florida Panthers, so s 5:2 v gosteh ugnali Buffalo Sabres. S tretjo zaporedno zmago in skupno sedmo v sezoni so prevzeli vodstvo vzhodne konference. Kapetan Floride Aleksander Barkov se je po poškodbi in osmih tekmah odsotnosti vrnil na led ter vpisal dve točki (gol in podaja).

V še četrti zmagi na zadnjih petih tekmah panterjev so po gol in podajo zabeležili Sam Reinhart, Carter Verhaeghe in Sam Bennett. Za Buffalo, ki je tako končal niz treh zaporednih zmag, sta zadela Jason Zucker in Rasmus Dahlin. Chicago Blackhawks so na gostovanju pri Colorado Avalanche slavili s 5:2 in dosegli prvo zmago po štirih zaporednih porazih, ob tem so Coloradu preprečili še šesto zaporedno slavje. Ryan Donato se je izkazal z dvema goloma in podajo.