Edmonton v hudem boju s Kingsi Anžeta Kopitarja za 4. mesto na zahodu

Kralje, ki so že pred časom potrdili nastop v končnici, ta teden v rednem delu čakata še gostovanji v Edmontonu in Seattlu ter domače slovo od rednega dela sezone proti Calgaryju. Winnipeg Jets so kljub porazu proti naftarjem redni del sezone končali kot najboljša ekipa lige, saj so tudi Washington Capitals izgubili proti Columbus Blue Jackets z 1:4.

Edini zadetek za Capitals je dosegel Aleksander Ovečkin, ki je svoj rekord kariere povečal na 896 golov. Rus je prejšnji teden podrl strelski rekord legendarnega Wayna Gretzkyja (894). Hokejisti Ottawa Senators, ki so si že zagotovili vstopnico za končnico, so na krilih Tima Stützla – dosegel je dva gola in podajo, vključno z odločilnim v podaljšani igri – premagali Philadelphia Flyers s 4:3. Moštvo iz kanadske prestolnice je do letos nazadnje nastopilo v končnici v sezoni 2016/17.

New York Islanders, ki so ostali brez končnice, so z 1:0 premagali New Jersey Devils. Pri gostih se je izkazal vratar Ilja Sorokin, Kanadčan Bo Horvat pa je bil strelec edinega zadetka na tekmi.