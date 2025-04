Edmonton z zmago nad San Josejem potrdil končnico

OGLAS

Evan Bouchard je dosegel gol in podajo, Adam Henrique pa je dodal dve podaji za Oilers, ki so izgubili dve od prejšnjih treh tekem. Calvin Pickard je zbral 23 obramb. Edmonton je na tretjem mestu v pacifiški diviziji z dvema točkama zaostanka za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Kralje do konca sezone čakajo še štiri tekme, trenutno imajo 99 točk in lahko redni del sezone končajo z več kot 100 točkami. Will Smith in Henry Thrun sta zadela za Sharks, ki so izgubili osem zaporednih tekem in že zdavnaj izpadli iz boja za drugi del sezone. Georgi Romanov je zbral 30 obramb. Shane Pinto je zadel dvakrat in Ottawa Senators so v petek zvečer po lokalnem času preprečili Montrealu, da bi si priboril mesto v končnici, saj so premagali Canadiens s 5:2.

Ridly Greig je dosegel gol in podajo, za končnico Ottawe pa sta zadela še Drake Batherson in Dylan Cozens. Linus Ullmark je zbral 20 obramb. Za Montreal sta zadela Nick Suzuki in Christian Dvorak, Sam Montembeault pa je zaustavil 28 strelov. Kanadčani držijo drugo wild card karto v vzhodni konferenci. Za uvrstitev v končnico so potrebovali zmago. Senatorji so se izognili nizu porazov v sezoni s strani Canadiensov, ki so proti Ottawi imeli izkupiček šestih zmag. Marco Kasper je dosegel svoj drugi gol na tekmi po 3:22 minute podaljška in Detroit Red Wings prinesel zmago s 4:3 nad Tampa Bay Lightning.

Za Detroit sta zadela še Patrick Kane in Tyler Motte. Alex Lyon je zaustavil 18 strelov in tako rdečim krilom pomagal ohraniti žive majhne upe za končnico. Nazem Kadri je dosegel svoj 32. gol v sezoni v drugi tretjini, Calgary Flames pa so premagali Minnesoto s 4:2 in preprečili, da bi ekipa Wild v petek zvečer osvojila mesto v končnici. Minnesota in St. Louis sta trenutno na mestih, ki vodita v končnico v zahodni konferenci, tri točke pred Calgaryjem. Sidney Crosby in Jevgenij Malkin sta dosegla vsak gol in asistenco, ko so Pittsburgh Penguins ugnali New Jersey Devils s 4:2.

Bryan Rust je prav tako dosegel gol in podajo, zadel je tudi Valtteri Puustinen, Matt Grzelcyk pa je prispeval dve podaji za Penguins. Tristan Jarry je končal s 27 obrambami, hokejisti Pittsburgha pa so zmagali tretjič v štirih tekmah. Pingvini so že zapravili možnosti za uvrstitev v končnico, hokejisti New Jerseya pa so ena izmed sedmih ekip, ki so si že zagotovile končnico v vzhodni konferenci. Liga NHL, izidi:

Ottawa Senators - Montreal Canadiens 5:2

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 3:4 (podaljšek)

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2:4

Edmonton Oilers - San Jose Sharks 4:2

Calgary Flames - Minnesota Wild 4:2