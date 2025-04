Edmontonu zmaga za končnico, McDavid se je vrnil s tremi asistencami

Hokejisti ekipe Minnesota Wild so po podaljšku z 8:7 pred domačimi navijači premagali San Jose Sharkse in naredili pomemben korak proti končnici lige NHL. Gledalci so lahko uživali v toči golov, štiri je k zmagi prispeval Joel Eriksson Ek, odločilni zadetek za zmago domačih pa je že po dobri minuti podaljšane igre dosegel Kirill Kaprizov.

Zadetki so "padali" tudi v New Yorku, kjer so gostujoči Philadelphia Flyersi na krilih hat-tricka Tysona Foersterja in 24 obramb novinca Alekseja Kolosova premagali domače Rangerse z 8:5.

S tem so pokopali upe rangerjev za nadaljevanje sezone v končnici in jih potisnili na rob izpada. Zdaj za Montrealom zaostajajo osem točk v boju za za drugo posebno povabilo v vzhodni konferenci. Tako Rangersi kot Canadiensi imajo na sporedu še štiri tekme rednega dela.