Edmonton zmagal drugič zapored in povedel v finalu zahodne konference

Edmonton je uvodno tekmo v Dallasu izgubil s 3:6, nato pa je v drugi tekmi izenačil z zmago v gosteh s 3:0. Kanadski zvezdnik Connor McDavid je dosegel dva zadetka, prav toliko tudi Zach Hyman . Tekma je potekala sočasno s finalom svetovnega prvenstva med ZDA in Švico v Stockholmu na Švedskem, kjer so Združene države Amerike po zmagi nad Švico z 1:0 po podaljšku prvič po letu 1960 osvojile naslov.

"Tekme moraš zmagovati na različne načine. Imeti moraš dominantne večere, imeti moraš večere, ko je tvoj vratar morda boljši od njihovega," je dejal McDavid.

"Igra pet na pet je bila res dobra. To je bila naša moč skozi celotno končnico, kar je morda nekaj novega za to našo skupino. Dolgo časa smo se zanašali na igro z igralcem več, a iz nekega razloga ni delovala. Najti moraš načine, kako zmagati na različne načine, in nocoj smo spet uspeli," je dodal McDavid.

Hyman je prav tako prispeval eno podajo, Evan Bouchard je dosegel gol in podajo, Ryan Nugent-Hopkins in Evander Kane pa sta imela vsak po tri podaje za Oilers, ki so tretji nosilci v pacifiški diviziji. Vratar Stuart Skinner je zbral 33 obramb, ključne so bile v drugi tretjini, ko so gostje domače nadigrali kar z 21:7 v strelih.

Jason Robertson je dosegel gol, Jake Oettinger pa 18 obramb za Stars, ki so drugi nosilci v centralni diviziji. Roope Hintz ni igral zaradi poškodbe.

"Nocoj smo bili brez našega prvega centra, bili smo na gostovanju v težkem okolju. Mislim, da smo dober del tekme odigrali res dobro hokejsko tekmo," je ocenil trener Dallasa Pete DeBoer. "To ni razloga za čustveno vznemirjenje ali razburjenje. Mislim, da moraš biti realen glede svoje ekipe."

Četrta tekma serije bo prav tako v Edmontonu v noči na sredo po slovenskem času.

Izid, končnica, 3. krog, finale zahodne konference:

Edmonton Oilers - Dallas Stars 6:1 (Edmonton vodi z 2:1 v zmagah)