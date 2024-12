Edmonton ostaja vroč, v žep pospravil peto zmago v nizu

Med najbolj vročimi ekipami v hokejski ligi NHL trenutno so Edmonton Oilersi, ki so zabeležili peto zmago v nizu, ko so s 6:3 odpravili ekipo Vegas Golden Knights. Šlo je za dvoboj z zgornjega dela lestvice na zahodu. Moštvo iz Las Vegasa je namreč tretje z 41 točkami, Edmonton pa peti z 38 točkami. Med obema ekipama so Kralji z 39 točkami.