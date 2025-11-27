Ovečkin dosegel 908. gol, Colorado spet brez prejetega zadetka

V zgoščenem predprazničnem sporedu hokejske lige NHL so v Kanadi in ZDA odigrali 15 tekem. Med ekipami, ki so bile na delu, pa ni bilo Los Angelesa slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, ki ga naslednji izziv čaka v petek proti Anaheimu.

Predpraznični večer, na ameriški praznik zahvalni dan bodo imeli hokejisti prosto, je postregel s 15 dvoboji. Prav toliko pa jih bo nato po dnevu počitka na sporedu tudi 28. novembra, med drugim tudi lokalni obračun med Anaheimom in Los Angelesom.

V Denverju je Colorado odpravil San Jose s 6:0 in podaljšal niz zmag na deset, poleg tega pa je še tretjič v nizu ostal brez prejetega gola, kar je izenačenje klubskega rekorda še iz časov, ko se je moštvo imenovalo Quebec Nordiques leta 2001. Vratar Mackenzie Blackwood je za "shutout" zbral 26 obramb.

Aleksander Ovečkin FOTO: AP icon-expand

Šesto zaporedno zmago je dosegla Minnesota, ki je v gosteh premagala Chicago s 4:3 po podaljšku. Odločilni gol je dosegel Kiril Kaprizov v drugi minuti dodatnega dela igre. Njegov zvezdniški rojak pri Washingtonu Aleksander Ovečkin pa je števec golov v ligi NHL pomaknil na številko 908, njegova ekipa je premagala Winnipeg Jets s 4:3. Pred tekmo so svojemu zvezdniku pripravili slovesnost, na kateri so zaznamovali mejnik 900 doseženih zadetkov in 1500 nastopov v ligi. Za Ovečkina je bil sicer sinočnji zadetek osmi na zadnjih devetih tekmah.

"Lepa slovesnost, potem pa še zadeneš, boljšega si ne bi mogel želeti. Vedno najde način, da ima še dodaten vpliv na tekmo, kadar gre za kaj velikega, danes ni bila nobena izjema," je za spletno stran lige po dvoboju o Ovečkinu dejal trener Spencer Carbery.

Toronto se je po zaostanku vrnil na tekmi s Columbusom in na koncu slavil z zadetkom Williama Nylanderja 20 sekund pred koncem podaljška. Za Nylanderja je bil to 15. odločilni gol v podaljških v karieri, s čimer je na klubski lestvici po tej prvini prehitel Austona Matthewsa in Matsa Sundina.

Auston Matthews FOTO: AP icon-expand

Tudi v New Jerseyju je odločal podaljšek, Simon Nemec pa je za domače proti St. Louisu za končnih 3:2 zadel tri minute pred koncem. Za domačo zasedbo je bila to deseta zaporedna domača tekma z osvojenimi točkami. Brez podaljška pa se je končal dvoboj med Tampo in Calgaryjem. Domači so na koncu slavili s 5:1, veliko zaslug za tak razplet pa ima odličen začetek, saj so prva dva gola dosegli v uvodni minuti in pol. Izidi:

Detroit Red Wings - Nashville Predators 3:6 Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 5:1 Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:4 New Jersey Devils - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek) New York Islanders - Boston Bruins 1:3 Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres 4:2 Washington Capitals - Winnipeg Jets 4:3 Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:4 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 1:2 (podaljšek) Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 3:4 (podaljšek) Colorado Avalanche - San Jose Sharks 6:0 Utah Mammoth - Montreal Canadiens 3:4 Vegas Golden Knights - Ottawa Senators 3:4 (kazenski streli) Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 4:5 Seattle Kraken - Dallas Stars 2:3