Edmontonu dovolj točka za prednost domačega ledu v končnici

Filip Forsberg pa je dosegel svoj deseti hat-trick v ligi NHL, njegovi Nashville Predators pa so v United Centru premagali Chicago Blackhawks s 5:1 in potrdili končnico.

Luke Evangelista je k zmagi dodal dve podaji, vratar Kevin Lankinen pa je zbral 25 obramb za Predators (46-29-5), ki so zadržali tri točke prednosti pred Vegas Golden Knights.

Zlati vitezi so premagali Minnesoto Wild s 7:2 in si šestič v zadnjih sedmih sezonah priigrali boj za Stanleyjev pokal. Jack Eichel, Nicolas Roy in Pavel Dorofejev so za Vegas dosegli po gol in podajo, Chandler Stephenson pa štiri podaje.

Med strelce so se vpisali še Jonathan Marchessault, Tomaš Hertl, William Karlsson in Keegan Kolesar, vratar Logan Thompson pa je zbral 25 obramb.

Zlati vitezi so z zmago nad Minnesoto ob porazu St. Louisa proti Carolini z 2:5 dobili priložnost za obrambo naslova Stanleyjevega pokala. Vegas je osvojil drugi wild card v zahodni konferenci, eno točko za Los Angelesom.

Kralji so si medtem večer prej z zmago nad Calgary Flames še tretjo sezono zaporedoma priigrali nastop v končnici.

St. Louis Blues so pred tekmo proti Carolini dobili dve zaporedni tekmi, vendar jih je zmaga Vegasa na poznejši tekmi izločila iz nadaljevanja prvenstva NHL.

Izidi:

St. Louis Blues - Carolina Hurricanes 2:5

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 1:5

Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 2:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:6

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 7:2