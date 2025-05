Edmontonu še druga zmaga, Washington do izenačenja na vzhodu

Naftarji so pred tem po zaostanku z 0:1 povedli s 4:2, a so bili nato prisiljeni v izenačenje. Draisaitl je zdaj dosegel vsaj en gol na šestih od sedmih tekem končnice to sezono.

Na prvi tekmi dneva so Washington Capitals s 3:1 slavili proti Carolini Hurricanes in izenačili dvoboj. Ker so se zavedali, da se lahko znajdejo v škripcih, so v drugo tekmo vstopili z drugačno miselnostjo kot v prvo, je dejal trener domačih Spencer Carbery.

Izkazal se je vratar Tom Wilson, ki je prikazal nekaj mojstrskih obramb, vknjižil pa je tudi podajo pri zmagovitem golu v prazno mrežo za končnih 3:1.