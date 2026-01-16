Naslovnica
Hokej

Eichel mož odločitve v Las Vegasu

Las Vegas, 16. 01. 2026 09.34 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jack Eichel

Hokejisti Vegas Golden Knights so v severnoameriški ligi NHL zmagali šestič zapovrstjo. Vodilna ekipa pacifiške skupine je na domačem ledu tokrat po podaljšku premagala zasedbo Toronto Maple Leafs s 6:5. Jack Eichel je dosegel gol po 2:44 minute podaljška.

Mitch Marner je proti svoji nekdanji ekipi prispeval dve podaji, Adin Hill pa je po vrnitvi na led zbral 23 obramb. Tomaš Hertl je bil mož odločitve v rednem delu tekme. Sedem sekund pred koncem je dosegel gol in izsilil podaljšek po podaji Jacka Eichla, ki je dosegel štiri točke. Pavel Dorofejev je za Vegas dosegel dva gola z igralcem več.

William Nylander in John Tavares sta za Toronto dosegla vsak po en gol in podajo. Nylander, ki je z 48 točkami vodilni pri javorovih listih, je v prvi tretjini izpustil tekmo zaradi poškodbe spodnjega dela telesa. Za kanadsko zasedbo so zadeli tudi Auston Matthews, Morgan Rielly in Scott Laughton. Matias Maccelli in Matthew Knies sta imela vsak po dve podaji, Joseph Woll pa je zbral 28 obramb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vegas ima v razvrstitvi pacifiške skupine 58 točk. Edmonton Oilers na drugem mestu zaostajajo že štiri točke. Naftarji so ponoči izgubili doma proti New York Islanders, ki so slavili z nogometnim izidom 1:0. Zahvala gre tudi vratarju otočanov. Ilja Sorokin je blestel v dvorani Rogers Place. Zbral je 35 obramb ter še petič v sezoni na tekmi ni prejel gola.

"Mislim, da smo odigrali odlično obrambo, bili smo zelo disciplinirani," je dejal Sorokin. "Borili smo se vsako minuto in izkoristili smo svojo priložnost v igri z igralcem več ter dosegli gol, sreča je bila nocoj na naši strani," se je smejalo 30-letnemu Rusu. Anthony Duclair je dosegel edini gol na tekmi za otočane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Boston Bruins so dosegli peto zmago zapovrstjo. Kosmatinci so ugnali zasedbo s pacifiške obale Seattle Kraken s 4:2. V kultni dvorani TD Garden je blestel Mark Kastelic, ki je slovenskega rodu. Kastelic je zadel v drugi tretjini za prednost 3:1.

Za Boston so zadeli tudi Marat Husnutdinov, Viktor Arvidsson in David Pastrnak, Charlie McAvoy pa je prispeval dve podaji za domače, ki so zmagali na sedmih od zadnjih osmih tekem. Pri tem je Bostonu pomagal Jeremy Swayman s 26 obrambami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tage Thompson je za Buffalo Sabres dosegel tri zadetke in dve podaji za zmago s 5:3 proti Montreal Canadiens v Buffalu. Josh Doan je dosegel gol in podajo, Noah Ostlund pa dve podaji za Sabres, ki so zmagali že 15. na zadnjih 17 tekmah. Colten Ellis je zbral 20 obramb.

"Nič ni boljšega od zmage," je dejal Thompson. "Mislim, da je ta najbolj zabavna, kar sem jih doživel tukaj v celotni karieri. Imamo nekaj res dobrega. Zdi se resnično in mislim, da vsi v tej slačilnici verjamejo v to." Sidney Crosby je z golom in podajo pomagal Pittsburgh Penguins do domače zmage s 6:3 proti Philadelphia Flyers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Crosby ima 51 točk (25 golov, 26 podaj). To je njegova 19. sezona z vsaj 50 točkami, s čimer se je skupaj z Aleksom Ovečkinom in Waynom Gretzkyjem izenačil na šestem mestu večne lestvice NHL. Mark Scheifele je za Winnipeg Jets, ki so s 6:2 premagali Minnesota Wild, dosegel gol in tri podaje. Josh Morrissey, Gabriel Vilardi in Jonathan Toews so za Jetse dosegli vsak po en gol in podajo. Toews je z golom dosegel 900. točko v ligi NHL.

San Jose Sharks so v drugi tretjini v razmaku 2:46 minute dosegli tri gole ter v gosteh s 3:2 premagali Washington Capitals.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NHL, izidi:
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 5:3

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 6:3

Washington Capitals - San Jose Sharks 2:3

Columbus Blue Jackets - Vancouver Canucks 4:1

Boston Bruins - Seattle Kraken 4:2

Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2:6

Chicago Blackhawks - Calgary Flames 1:3

Utah Mammoth - Dallas Stars 2:1

Edmonton Oilers - New York Islanders 0:1

Vegas Golden Knights - Toronto Maple Leafs 6:5 (podaljšek)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl las vegas golden knights toronto meaple leafs jack eichel

