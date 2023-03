Eichel s 'hat-trickom' junak ob zmagi Vegasa nad Columbusom

Na treh tekmah večera so zmagali gostje. Tampa Bay Lightning so doma izgubili proti New Jersey Devils z 2:5. Pri tem je Jesper Bratt prvič v karieri dosegel tri gole na eni tekmi. Anaheim Ducks so z 1:2 izgubili proti Vancouver Canucks. Za kanadsko zasedbo sta pri obeh uspešnih akcijah z golom in podajo sodelovala Elias Pettersson in J.T. Miller .

Jack Eichel je v igralniški Meki drugič v sezoni in četrtič v karieri dosegel hat-trick, štiri podaje je zbral Alex Pietrangelo , Phil Kessel in Pavel Dorofejev po gol in podajo, vratar Jiri Patera pa je zaustavil 35 strelov gostov. Vegas je dobil pet od zadnjih šestih tekem.

V Buffalu je domača ekipa nadigrala Boston Bruins s 7:0. Jeremy Swayman je ubranil vseh 26 strelov domačih in ohranil mrežo nedotaknjeno drugič zapored ter četrtič v sezoni. S tem v ligi zaostaja le za Darcyjem Kuemperjem iz Washington Capitals in Ilijo Sorokinom iz New York Islanders, ki sta po petkrat tekme v sezoni končala brez prejetega gola. Swayman je z 36 obrambami pripomogel tudi na prejšnji tekmi do zmage s 3:0 nad Winnipeg Jets in sedaj v 144 minutah in 52 sekundah ni prejel gola.

Sedem golov so videli tudi v New Yorku, kjer so domači Rangers nadigrali Nashville Predators. Newyorčani so dosegli šest golov v prvi tretjini in izenačili rekord moštva. K'Andre Miller je prvi obrambni igralec zmagovalcev, ki je v eni tretjini zbral štiri točke za po dva gola in podaji. Jaroslav Halak je z 22 obrambami prvič po skoraj dveh letih tekmo zapustil brez prejetega gola.