Železarji poraženi v derbiju Alpske lige

Že v drugi minuti je polarne medvede v vodstvo popeljal Jeseničan Blaž Tomaževič, pri drugem golu minuto kasneje pa je skupaj z drugim igralcem Jesenic pri Zell am Seeju Žanom Jezovškom pripravil akcijo, ki jo je uspešno zaključil Maximilian Wilfan. Jacobu Pfefferju je za 3:0 asistiral še en Slovenec Aljaž Predan. A še pred prvim odmorom je Jeseničanom upanje vrnil Val Marn.
Jeseniškega trenerja na klopi Zell am Seeja Marcela Rodmana sta v drugem delu ob igralcu več na ledu za 4:1 navdušila strelec Tomaževič in podajalec Jezovšek. Izkušena Aleksandar Magovac in kapetan reprezentance Robert Sabolič pa sta v 42. in 52. minuti Gorenjce pripeljala do zaostanka 4:3 in zanimive končnice.
Za preobrat pa je Jesenicam manjkal kanček športne sreče. Razmerje strelov na gol so v zadnjem delu dobili z 10:5, na celi tekmi pa kar s 30:22, a je Alexander Schmidt v domačih vratih dobro opravljal svoje delo.
Izid, alpska liga, redni del:
Zell am See - Jesenice 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.