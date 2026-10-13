Železarji poraženi v derbiju Alpske lige

Že v drugi minuti je polarne medvede v vodstvo popeljal Jeseničan Blaž Tomaževič , pri drugem golu minuto kasneje pa je skupaj z drugim igralcem Jesenic pri Zell am Seeju Žanom Jezovškom pripravil akcijo, ki jo je uspešno zaključil Maximilian Wilfan . Jacobu Pfefferju je za 3:0 asistiral še en Slovenec Aljaž Predan . A še pred prvim odmorom je Jeseničanom upanje vrnil Val Marn .

Jeseniškega trenerja na klopi Zell am Seeja Marcela Rodmana sta v drugem delu ob igralcu več na ledu za 4:1 navdušila strelec Tomaževič in podajalec Jezovšek. Izkušena Aleksandar Magovac in kapetan reprezentance Robert Sabolič pa sta v 42. in 52. minuti Gorenjce pripeljala do zaostanka 4:3 in zanimive končnice.

Za preobrat pa je Jesenicam manjkal kanček športne sreče. Razmerje strelov na gol so v zadnjem delu dobili z 10:5, na celi tekmi pa kar s 30:22, a je Alexander Schmidt v domačih vratih dobro opravljal svoje delo.

Izid, alpska liga, redni del:

Zell am See - Jesenice 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)