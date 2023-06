Ena najboljših hokejistk na svetu, študentka na univerzi Yale. Kako ji uspe?

V Ameriki so velike sanje skoraj vsakega ambicioznega starša jasne. Mnogi za doseg teh sanj začnejo varčevati že dolgo preden naslednja generacija sploh prijoka na svet. Končni cilj? Študij na eni od prestižnih univerz, kot je na primer Yale. Starši Pie Dukarič so izbrali popolnoma drugačno pot, ki se je začela v ljubljanski dvorani Tivoli, cilj pa je na koncu vendarle enak in še kako zavidanja vreden. Nedavno je namreč na prej omenjeni univerzi zaključila drugi letnik na smeri celične, molekularne in razvojne biologije. Poleg tega pa je ena najboljših hokejskih vratark na svetu.

Oče Pie Dukarič se leta nazaj verjetno ni zavedal kaj počne, ko je svojo hči redno peljal na hokejske derbije med Jesenicami in ljubljansko Olimpijo. Vsakič znova je v srcu male Pie posadil seme, ki danes zori v impresivno mlado damo, ki je pri 22 letih starosti ena najboljših hokejskih vratark na svetu. A to ni vse, Ljubljančanka poleg številnih obveznostih na ledu redno obiskuje tudi učilnice 305 let stare univerze Yale v New Havenu. Brez skrbi, Pia ni tam zgolj zaradi svojih športnih podvigov, čeprav je prvotno vabilo s strani univerze, ki veliko pozornosti posveti tudi svojemu športnemu programu, dobila zaradi dobrih predstav na hokejskem kampu na Švedskem. Tam jo je opazil trener ženske hokejske ekipe Yale Bulldogs in ostalo je - kot Američani radi pravijo - zgodovina. "Ko sem si želela oditi v Ameriko, si nikoli nisem mislila, da bom obiskovala tako dobro univerzo. Na nek način sem bila sprejeta zaradi hokeja, kljub temu pa moraš imeti tudi zelo dobre ocene, ker je to zares elitna univerza," je svojo pot do Amerike opisala skromna sogovornica v tokratnem POPkastu.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

A stopiti skozi vrata, ne pomeni tam tudi ostati. Najprej je udaril šok pandemije covida-19, zaradi katere je morala še nekaj časa ostati v Sloveniji. Kljub temu so se ji pred uresničitvijo sanj na drugi strani Atlantika, v domovini uresničile še otroške sanje. V tem času je namreč nastopala za moško ekipo hokejskega kluba Bled in se srečala tudi z njej ljubo Olimpijo. Njen sicer odličen odstotek ubranjenih strelov, ki redko pade pod 90 odstotkov, pogosto pa se dotakne 94 odstotkov, je v teh dvobojih vendarle padel pod 90. "Vedno se hecajo, ker smo punce vseeno malo počasnejše. Pri nas je malo več tehnike, pri fantih pa več hitrosti in fizične igre. Nikoli si nisem mislila, da bom igrala proti Olimpiji in Jesenicam. Zato sem tudi imela malo slabši odstotek obramb, ker sem jih vedno spoštovala. Ko sem jaz igrala so me zelo dobro sprejeli, tudi pozneje so se me navadili, ker sem tako dolgo igrala s fanti, da so me vsi spoznali in dobila sem njihovo spoštovanje," je o izkušnji v moškem hokeju dejala študentka. Kljub oviram v ženskem hokeju, ki jih zaradi resnici na ljubo zelo nizkih vložkov ni malo, Pia vztraja med vratnicami majhnega gola na ledu. "To je šport v katerega sem vložila verjetno ravno toliko truda, če ne celo več, kot marsikateri fant. Bila bi velika škoda, da bi zdaj kar odnehala. Gre pa ženskemu hokeju v Ameriki zdaj na boljše," je optimistična Dukarič.

icon-expand POPkast s Pio Dukarič, hokejsko vratarko in študentko na univerzi Yale FOTO: Luka Kotnik