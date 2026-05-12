Hokej

'Enako zahtevno bo kot lani, a cilj je obstati med elito'

Ljubljana, 12. 05. 2026 13.53 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Slavje Matica Toroka ob zadetku za 3:1

Slovenska hokejska reprezentacna bo sredi tedna odpotovala na prizorišče letošnjega svetovnega prvenstva elitne divizije v švicarski Fribourg, kjer jo v okviru predtekmovalne skupine B čakajo zahtevne preizkušnje. O željah in ciljih na prvenstvu je spregovoril tudi junak lanskega SP Matic Török.

Napadalec finskega prvoligaša Ilvesa, s katerim je v močnem prvenstvu osvojil končno četrto mesto, je komaj čakal vnovičen zbor reprezentance in priprave na skorajšnje svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo letos potekalo v Fribourgu in Zürichu.

"Že lani smo dokazali da, ko je to najbolj potrebno, znamo strniti svoje vrste in odigrati najboljšo tekmo na turnirju. V Švici bo enako zahtevno kot pred letom dni, a cilj je zagotovo znova obstati med elito," je bil pred odhodom na prizorišče SP jasen slovenski reprezentančni napadalec Matic Török.

Za slovensko reprezentanco, meni Török, bo zelo pomembno, da po vsaki tekmi najhitreje karseda obrne nov list in razmišlja le o naslednjem tekmecu.

"Samo na ta način lahko računamo na pozitiven epilog prvenstva. Nekaj podobnega smo storili tudi na lanskem SP in na koncu nam je uspel veliki met. Vemo, da bo vsaka tekma za našo izbrano vrsto poseben izziv, a verjamem, da se lahko enakovredno kosamo z vsakim. Ne bo lahko, želja pri vseh nas, da obstanemo med elito, je največja možna ... Če bomo zdravi in igrali naš hokej, nam lahko znova uspe," dodaja Török.

