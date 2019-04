Epski preobrat 'ledenih zmajev' za prvo mednarodno lovoriko v klubski zgodovini

Čeprav je domači Pustertal še dobrih sedem minut do konca rednega dela zadnje, sedme finalne tekme vodil z minimalnih 1:0, ko je v 18. minuti prve tretjine v polno meril Armin Hofer, so srčni in nepopustljivi hokejisti ljubljanske Olimpije najprej izenačili v 53. minuti prek Žige Sveteta, nato pa je stvari v svoje roke vzel Miha Zajc, ki je v 54. in 59. minuti ugnal nemočnega domačega čuvaja mreže Keitha Furlonga za veliko slavje gostov s 3:1.



Že pred tekmo je bilo jasno, da je vložek ogromen. Olimpija vsaj v prvi tretjini ni bila prava, saj varovanci trenerja Jureta Vnuka nikakor niso uspeli razviti svoje napadalne igre, ki je bila na zadnjih dveh tekmah zelo učinkovita. Domači so kot že rečeno uvodnih dvajset minut zaključili v svojo korist z minimalnim vodstvom 1:0. Tudi v drugih dvajsetih minutah smo spremljali ogorčen boj v nevtralni, srednji tretjini, kjer si nobeno od moštev ni uspelo ustvariti omembe vrednih priložnosti. Da je bila nervoza na obeh straneh očitna, dovolj zgovorno pričajo številne izključitve, ki pa do konca druge tretjine ne z ene ne z druge strani niso bile kaznovane. Pred odhodom na odmore med drugo in tretjo tretjino je za Olimpijo sicer zapretil Kristjan Čepon, a je bil Furlong znova na pravem mestu.