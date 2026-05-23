Hokej

'Fantje so dali vse od sebe, toda noge so bile v nadaljevanju pretežke'

Bern, 23. 05. 2026 15.59 pred 42 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Marko Juvan STA
Slovenija - Madžarska

Slovenski risi so se na SP v švicarskem Fribourgu pomerili z reprezentanco Danske. Zmaga bi slovenskim hokejistom že prinesla obstanek med svetovno elito. Žal pa so se danski hokejisti pokazali za pretežkega nasprotnika (0:4), tako da bo o slovenskem obstanku odločala zadnja tekma na prvenstvu. Še na polovici tekme je bilo 0:0, nato pa se je v vrste naših hokejistov prikradla vidna utrujenost, kar je v izjavi poudaril selektor Edo Terglav.

  • Selektor Edo Terglav po tekmi z Dansko
  • Marcel Mahkovec po tekmi z Dansko
Statistika tekme Danska - Slovenija
FOTO: Sofascore.com

Hokejski risi so imeli v Švici prvo priložnost, da bi si že zagotovili obstanek med elito. Za to bi morala premagati Dansko, bodisi po rednem delu ali podaljšku. Ker jim to ni uspelo, bo zdaj o svoji prvoligaški usodi odločala na ponedeljkovi zadnji tekmi z Italijo. Njihov tekmec Danska, lani še polfinalist SP, pa je bil pod precejšnjim pritiskom, saj je bila pred obračunom še na ničli.

Prvi gol sredi tekme je dal krila danski ekipi, ki je v zadnjih minutah tega dela stopnjevala pritisk; vratar Olimpije Lukaš Horak je imel vse več dela, zbral je nekaj odličnih obramb, ni pa mogel preprečiti drugega zadetka, ko je Patrick Russell spremenil smer ploščku za 2:0.

Lukaš Horak
FOTO: Profimedia

Danci so bili tudi v končnici za odtenek boljši in bili bližje tretjemu golu kot Slovenija prvemu. 

Prelom tekme je prišel v 2. tretjini. Po izključitvi je Danska izkoristila igralca več, ko je Joachim Blichfeld poskrbel za vodstvo z 1:0. 

Zapravili so protinapad dva na ena, ne pa tudi še enega, ko so v 59. minuti kar trije krenili proti Horaku. Russell je dosegel drugi gol na tekmi in dokončno potrdil zmago. Kljub visokemu zaostanku so Slovenci tvegali brez vratarja, kar je Danska 14 sekund pred koncem izkoristila za končnih 4:0.

"Napadali smo kar veliko, še posebej v prvih dveh tretjinah. Imeli smo veliko strelov na gol, žal ni šlo. Če bi dali kakšen gol ob 'power playu', ko smo imeli veliko priložnosti, bi se mogoče odvilo drugače. Ni se izšlo po načrtih, tudi danes smo dali vse od sebe, žal ni bilo zadetka za priključitev ali vodstvo," je za TV Slovenija tekmo ocenil Blaž Gregorc.

Po tej tekmi bo imela Slovenija v nedeljo na SP prost dan, v ponedeljek jo čaka zadnji dvoboj proti Italiji. Ta je še brez točk, a jo v nedeljo čaka še tekma z Dansko.

Razlagalnik

Izraz 'power play' ali igra z igralcem več označuje situacijo, ko ima ena ekipa na ledu več igralcev kot nasprotna ekipa. To se zgodi, ker je eden ali več nasprotnih igralcev zaradi prekrška kaznovan in mora določen čas preživeti na kazenski klopi. V tem času ima ekipa z več igralci na ledu precejšnjo taktično prednost, saj lažje nadzoruje plošček, ustvarja priložnosti za strel in povečuje pritisk na nasprotnikova vrata, kar je ključni element za doseganje zadetkov.

Vratar je edini igralec na ledu, ki ima nalogo preprečiti vstop ploščka v svojo mrežo in ima posebno opremo, ki mu omogoča zaustavljanje hitrih strelov. V zaključnih minutah tekme, ko ekipa zaostaja, trenerji pogosto sprejmejo tvegano odločitev in vratarja potegnejo z ledu ter ga zamenjajo z dodatnim napadalcem. S tem ekipa pridobi številčno premoč v polju (šest proti pet), kar poveča možnosti za doseganje gola, vendar hkrati pusti lastna vrata prazna in ranljiva za hiter protinapad nasprotnika.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

