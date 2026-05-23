'Fantje so dali vse od sebe, toda noge so bile v nadaljevanju pretežke'

Hokejski risi so imeli v Švici prvo priložnost, da bi si že zagotovili obstanek med elito. Za to bi morala premagati Dansko, bodisi po rednem delu ali podaljšku. Ker jim to ni uspelo, bo zdaj o svoji prvoligaški usodi odločala na ponedeljkovi zadnji tekmi z Italijo. Njihov tekmec Danska, lani še polfinalist SP, pa je bil pod precejšnjim pritiskom, saj je bila pred obračunom še na ničli.

Prvi gol sredi tekme je dal krila danski ekipi, ki je v zadnjih minutah tega dela stopnjevala pritisk; vratar Olimpije Lukaš Horak je imel vse več dela, zbral je nekaj odličnih obramb, ni pa mogel preprečiti drugega zadetka, ko je Patrick Russell spremenil smer ploščku za 2:0.

Danci so bili tudi v končnici za odtenek boljši in bili bližje tretjemu golu kot Slovenija prvemu.

Prelom tekme je prišel v 2. tretjini. Po izključitvi je Danska izkoristila igralca več, ko je Joachim Blichfeld poskrbel za vodstvo z 1:0.

Zapravili so protinapad dva na ena, ne pa tudi še enega, ko so v 59. minuti kar trije krenili proti Horaku. Russell je dosegel drugi gol na tekmi in dokončno potrdil zmago. Kljub visokemu zaostanku so Slovenci tvegali brez vratarja, kar je Danska 14 sekund pred koncem izkoristila za končnih 4:0.

"Napadali smo kar veliko, še posebej v prvih dveh tretjinah. Imeli smo veliko strelov na gol, žal ni šlo. Če bi dali kakšen gol ob 'power playu', ko smo imeli veliko priložnosti, bi se mogoče odvilo drugače. Ni se izšlo po načrtih, tudi danes smo dali vse od sebe, žal ni bilo zadetka za priključitev ali vodstvo," je za TV Slovenija tekmo ocenil Blaž Gregorc.

Po tej tekmi bo imela Slovenija v nedeljo na SP prost dan, v ponedeljek jo čaka zadnji dvoboj proti Italiji. Ta je še brez točk, a jo v nedeljo čaka še tekma z Dansko.

