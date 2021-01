Fasel spremenil mnenje, za izvedbo SP pripravljen rezervni načrt

"Jasno sem povedal, da SP v Belorusiji ne bo mogoče izvesti, če se bodo stvari nadaljevale v tem ritmu,"je dejal Fasel in opozoril, da v IIHF ne bodo tolerirali niti morebitne zlorabe športnega tekmovanja v politične namene, ne glede na to, ali bodo ti vladni ali opozicijski. V načrtu B, za katerega je razkril, da o njem v zvezi razmišljajo že od jeseni, pa sta dve možnosti. Namesto Minska in latvijske Rige bi lahko tekme izvedli samo v Latviji, druga možnost pa je nov prireditelj, ki bi vskočil namesto Belorusije – zanimanje sta do zdaj pokazali Slovaška in Danska.

Fasel je še pojasnil, da bo izvršni odbor krovne zveze o tej temi razpravljal na zasedanju konec meseca, 25. in 26. januarja. IIHF je odpovedala vsa svetovna prvenstva razen mladinskega SP, ki je bilo na sporedu v Kanadi, ter omenjenega SP elitne skupine A, ki bo na sporedu maja.