Favoriti ostajajo branilci naslova, Kopitarjevi kralji bodo skušali presenetiti

Za kralje bo letošnji nastop v končnici 31. v klubski zgodovini, njihov prvi tekmec v končnici pa bo Edmonton. To je bil tudi prvi par, ki je bil dokončno določen, ostali so se oblikovali šele po vseh odigranih tekmah.

Ti so redni del sezone končali v četrtek, ko so sicer izgubili z Vancouvrom po podaljšku, kar pa ni imelo več vpliva na uvrstitev v zaključne boje. Že dve tekmi pred koncem rednega dela je bilo namreč jasno, da so si prvič po sezoni 2017/18 zagotovili nadaljevanje sezone, seveda pa to pomeni tudi, da slovenski ljubitelji hokeja zvezdnika kalifornijske zasedbe nikakor ne bodo mogli videti na delu v živo na SP v Ljubljani.

V tekmah na štiri zmage se bodo v prvem krogu končnice merili Tampa Bay in Toronto, Boston in Carolina, St. Louis in Minnesota ter Los Angeles in Edmonton, pa tudi Dallas in Calgary, Nashville in Colorado, Pittsburgh in New York Rangers ter osmi par Washington - Florida.

"Prvi cilj je dosežen. Sezona je bila dolga in težka. Imeli smo veliko poškodb in mislim, da je že uvrstitev v končnico lep rezultat. A uvrstitev je zgolj in samo to, od zdaj naprej se začne stresno delo in gledamo naprej v serijo proti Edmontonu," je v pogovoru za svojo spletno stran pred končnico dejal Anže Kopitar.