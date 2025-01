Fehervar končal serijo petih zmag ljubljanskih zmajev

Ljubljančani so osmi in se še borijo za šesto mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico, a je razlika do zdaj šestega Linza kar precejšnja, 12 točk.

Ljubljanski hokejisti so, odkar so pred 14 dnevi ostali brez trenerja Anttija Karhule - njegovega naslednika v klubu še niso določili, začasno igralce vodi pomočnik Andrej Tavželj , nanizali pet zmag. Serija se je končala danes proti ekipi, s katero se je 22. decembra začela, Fehervar pa je oddolžil za poraz v Tivoliju z 1:4 ter z zmago spet prevzel vodstvo na lestvici.

Začetek na vedno težkem gostovanju v Szekesfehervarju je bil danes za zeleno-bele odličen. Že prvi "power play" v začetnem obdobju tekme so izkoristili, v polno je zadel Kale Kerbashian po podaji Roberta Saboliča.

V tem delu je imel dve lepi priložnosti še Nik Simšič, a ni bil uspešen, je pa Lukaš Horak v vratih ljubljanske ekipe ustavil vse strele Fehervarja, ki pa je bil vse nevarnejši.

To so domači izkoristili v začetku druge tretjine, ko je po protinapadu Janos Hari prvič premagal Horaka. Domači so pritiskali in nato v 32. minuti dosegli še en zadetek, ko so imeli po izključitvi Bineta Mašiča sami prvič na ledu igralca več. Podobno prednost so imeli ob koncu tretjine spet tudi gostje, vendar tokrat niso premagali Rasmusa Reijole.

V zadnji tretjini so imeli več od igre gostje, toda kljub premoči pri strelih (13-4, na celotni tekmi pa 31-29) jim ni uspelo priti do izenačenja, tudi ne v zadnji minuti in pol, ko so iz vrat potegnili Horaka.

Naslednja tekma čaka Ljubljančane v nedeljo, ko bodo gostovali v Beljaku.