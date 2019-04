Zmaji začenjajo boj za lovoriko hokejske Alpske lige

Ljubljanski "oklepniki" so lani prvič nastopili v avstrijsko-italijanskem-slovenskem tekmovanju, Alpski ligi, in izpadli v četrtfinalu. V tej sezoni so naredili velik korak naprej, redni del so končali na drugem mestu lestvice, pred njimi je bil le njihov tekmec v finalu, italijanski Brunico (Val Pusteria). Zmaji so v končnici v četrtfinalu izločili Rittner Baum s 4 : 2 v zmagah, v polfinalu pa gladko Lustenau s 3 : 0 v zmagah. Velik uspeh slovenskega hokeja bi bil, če bi v finale uspel preboj Sij Acroni Jesenicam, ki jih je izločil prav Brunico, ki je po podaljšku slavil na odločilni tekmi (3 : 2 v zmagah).

Ljubljančani so se v rednem delu dvakrat pomerili z italijanskim tekmecem, obe tekmi so izgubili."Imeli so težko serijo, mi smo hitro končali polfinale, imeli smo več časa za počitek in pripravo. A vso prednost v narekovajih bo treba dokazati na ledu. Cilj je samo en, da smo prvi, videli pa bomo, kako bo. V rednem delu smo prvo tekmo z njimi igrali šele kot drugo v sezoni in ni bila pokazatelj, doma pa smo izgubili po vodstvu z 2 : 0 in tudi zato smo kar veseli, da smo jih dobili, ker so najboljše moštvo sezone. Mi bi radi pokazali, da smo boljša ekipa in upam, da bomo to tudi dokazali," je pred finalom za STA dejal kapetan Aleš Mušič.

"Mi gremo v svojem ritmu. Vsaka ekipa si želi čim prej zmagati v polfinalu, nam je to uspelo in smo to s pridom izkoristili. Ne pričakujem nobene prednosti, favorita morda niti ni, čeprav so bili oni boljši po rednem delu. Igrajo discipliniran, hiter hokej, enak v celotni sezoni. Na to smo pripravljeni, prednosti Olimpije pa so, da smo drsalno in fizično boljši, imamo pa tudi širši kader, ki lahko zadane," pa je za STA dejal trener Jure Vnuk.

Prvi dve finalni tekmi bosta v Italiji (četrtek in petek), naslednji dve v Tivoliju v nedeljo (17.30) in v ponedeljek (19.15), potem pa izmenično po ena na vsakem prizorišču, kolikor bo potrebno (igrajo na štiri zmage, serija "best of seven").