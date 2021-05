Rajsar po visoki zmagi v Tivoliju: Upamo, da bomo doma zaključili finale

Po treh finalnih tekmah so Jeseničani znova v prednosti. Dobili so obe tekmi v Tivoliju (prvo in tretjo), Ljubljančani pa tisto na Gorenjskem (drugo) in vodijo z 2:1 v zmagah. Za naslov državnega prvaka potrebujejo še eno in prvo priložnost bodo imeli v petek v dvorani Podmežakla.

Na sredinem derbiju se je malce ponovila zgodba z uvodne tekme te finalne serije, ko so si zmaji privoščili preveč kazenskih minut, "železarji" pa so znali to izkoristiti in so hladnokrvno kaznovali tekmeca. Prve tri gole so Gorenjci sinoči dosegli ob igralcu več, vse v prvi tretjini (med 13. in 16. minuto) in že takrat je bilo jasno, da se bodo domači težko "izkopali" iz tega rezultatskega zaostanka. Končni izid tekme je bil 4:0, na prvi tekmi v Tivoliju so rdeči slavili s 5:2.

"Slabo smo začeli tekmo, Jeseničani so bili boljše pripravljeni. Mi smo delali majhne napake in bili izključeni, oni so to izkoristili. Preveč je teh izključitev, kar pridno izkoriščajo. Pogledali bomo, kaj smo delali narobe, kje so nas matirali, na naslednjo tekmo gremo čim bolj osredotočeni. Šli bomo na sto odstotkov, nekaj takšnih tekem smo letos že igrali, izkušnje so na naši strani, skušali bomo to izkoristiti,"je po izgubljeni tekmi povedal napadalec Nik Simšič.