Finci in Kanadčani ostajajo neporaženi

Kanadčani, ki branijo naslov, so v skupini A s 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) premagali Slovaško. Dvakratni strelec je bil napadalec Winnipega Pierre Luc Dubois , preostale zadetke pa so prispevali Adam Lowry , Cole Sillinger in Morgan Geekey . Edini gol za Slovake je dosegel Samuel Takač .

Na drugi tekmi je Nemčija premagala Francijo s 3:2 (2:1, 0:1, 1:0), pri čemer je odločilni zadetek v 46. minuti dosegel Leo Pföderl. Nemčija ima tako v skupini A šest točk, toliko kot Švica, ki pa ima tekmo manj, na vrhu je stoodstotna Kanada.

V skupini B pa so najprej prvo zmago vpisali Latvijci, ki so s 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) odpravili Norveško. Gole za Latvijo so dosegli Rodrigo Abols, Nikolajs Jelisejevs in Roberts Bukarts, za Norveško pa sta zadela Mats Roeseli Olsen in Max Krogdal. Latvijo v naslednjem krogu čaka Češka, Norveško pa Avstrija.

Na drugi tekmi te skupine sta se srečali še neporaženi Finska in ZDA. Finci so zmagali s 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), potem ko so v prvih dveh tretjinah znali kaznovati številne izključitve v ameriški vrsti.

Za Fince so sicer zadeli Mikael Granlund, Valtteri Filppula, Sakari Manninen (vsi ob igralcu več) in Mikko Lehtonen, za Američane pa ob koncu Alex Galchenyuk.

Finska je tako stoodstotna z devetimi točkami, sledi Švedska, ki ima dve zmagi z dveh tekem in bo naslednji tekmec Fincev, ZDA, ki jih v naslednjem krogu čaka Velika Britanija, pa ostajajo pri petih točkah.