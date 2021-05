Finci že v četrtfinalu, visoka zmaga Švice, Švedi premagali Slovake

Kanada je SP začela nepričakovano slabo, s tremi porazi, toda zdaj se je ekipa dvignila. Za tretjo zaporedno zmago v Rigi so Kanadčani premagali Italijo, najslabšo ekipo na SP, ki je še edina brez točk tudi po šestih tekmah. Na koncu je bilo visokih 7:1, dvomov o zmagi pa je bilo konec že po prvi tretjini (4:0). Za Kanado je Andrew Mangiapane dosegel dva gola. Kanada se je tako vrnila v igro za četrtfinale, a bo zanj morala v zadnji tekmi v torek premagati svetovne prvake Fince.

Ti so že v četrtfinalu, potem ko so danes ugnali še gostitelje. Ti so pred domačim SP tudi upali na četrtfinale, a imajo po današnjem porazu precej slabše izhodišče za nadaljevanje SP. Še tretjič na SP so morali igrati dodaten del tekme in ga še tretjič izgubili; junak pri domačih je bil sicer Martinš Dzierkals, ki je dvakrat izničil finsko prednost. A nazadnje so se le veselili Finci, ki so slavili le štiri sekunde pred koncem podaljška, uspešen je bil Anton Lundell.

V drugi skupini je Švica dosegla četrto zmago in ima četrtfinale tudi praktično že v žepu. Belorusija danes ni bila dorasel tekmec, Švica je v vsaki tretjini dosegla po dva gola, prvega Christophe Bertschyže po 36 sekundah, dvakrat je bil uspešenJoel Vermin.

Švica je s tem prišla do 12 točk, kolikor jih je že pred svojo tekmo imela Slovaška. A Slovake so danes čakali ranjeni Švedi, ti se doslej na SP niso preveč izkazali, brez današnje zmage bi se jim tudi četrtfinale že izmuznil. Na koncu so se le veselili, a je bila zmaga trdo prigarana: po slovaškem goluPetra Cehliarka so Švedi uprizorili preobrat, za 2:1 je zadel Victor Olofsson v 52. minuti, zmago pa je potem tik pred koncem s zadetkom na prazna vrata potrdil Isac Lundström. Švedi imajo zdaj devet točk in so začasno na četrtem mestu te skupine.