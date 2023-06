Finski branilec v Tivoliju

Taneli Ronkainen je preteklo sezono zaključil v dresu TPS Turku, pred tem je igral v dresu domačega kluba Kärpät iz Ouluja. Za njim je osem sezon igranja oz. 305 odigranih tekem v prvi finski ligi. Z moštvom Kärpät je osvojil naslov prvaka finske Liige in trikrat nastopil v Hokejski ligi prvakov. "Za Ljubljano sem se odločil, ker sem si želel poleg Finske poskusiti še kaj v hokeju, nekaj novega. Tudi trener Upi Karhula je bil velik razlog, da sem se odločil zaigrati za Ljubljano. Veselim se nove sezone in prepričan sem, da bomo v ekipi dali vse od sebe, da uspemo in dosežemo naš potencial kot ekipa. Osebno si želim narediti korak naprej kot igralec in biti zanesljiv soigralec na ledu in zunaj njega," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran SŽ Olimpije povedal Taneli Ronkainen.