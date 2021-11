Florida in Carolina kraljujeta na vzhodu

Hokejisti Floride in Caroline so najuspešnejši v uvodu sezone severnoameriške poklicne hokejske lige NHL. Florida je doma s 4:1 ugnala New Jersey in dosegla 12. zmago ter zbrala 26 točk, Carolina je z 2:1 slavila v Anaheimu in zaostaja za točko.

Obe ekipi nastopata v vzhodni konferenci, kjer je gneča pri vrhu izjemna. Petindvajset točk ima tudi Toronto, ki je z 2:1 v derbiju večera ugnal New York Rangers, prav toliko pa tudi Washington, ki se je večer pred tem veselil v Los Angelesu. Na Floridi so gostitelji tekmo odločili v srednji tretjini, ki so jo dobili s 3:0, po gol in podajo pa sta v statistiko vpisala Kanadčana Jonathan Huberdeau in Anthony Duclair. Kar 45 obramb k deveti zaporedni zmagi na domačem ledu pa je dodal vratar Spencer Knight. Kanadčan Set Jarvis pa je odločil tekmo v Anaheimu v 50. minuti. Pred tem je za Carolino zadel njegov rojak Ethan Bear, vmes pa izenačil Troy Terry. Na derbiju v Torontu je bil junak večera Morgan Rielly, ki je domače z goloma v četrti in 31. minuti popeljal v vodstvo z 2:0, a je bilo v zadnjem delu tesno, potem ko je Dryden Hunt v 44. minuti znižal zaostanek na 1:2. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na zahodu s 24 točkami vodi Edmonton, ki je po izvajanju kazenskih strelov v kanadskem derbiju odpravil Winnipeg z 2:1. Bližje zmagi so bili gosti, saj je Connor McDavid izenačil šele v 55. minuti, kasneje pa v tretji seriji prvi dosegel tudi gol pri izvajanju dodatnih strelov. Igralci Winnipega v dvoboju napadalca z vratarjem enostavno niso našli poti do domače mreže. Na zahodu za točko zaostajata Calgary, ki je s 5:0 zmagal v gosteh pri Buffalu in Anaheim, ki je vodstvo v konferenci zapravil proti Carolini, za dve pa Winnipeg in Minnesota, ta je s 7:2 premagala Dallas. Junak tekme v St. Paulu v Minnesoti je bil Rus Kiril Kapricov z golom in tremi podajami. Končno se je prebudil tudi 34-letni Sidney Crosby. Zvezdnik Pittsburgha je v Montrealu za zmago gostov s 6:0 dosegel vodilni gol, a tudi svoj prvi gol v sezoni. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Los Angeles z Anžetom Kopitarjem je na zahodu na devetem mestu, ekipo iz Kalifornije pa čaka še en prost večer, preden bo v noči na nedeljo gostila Carolino. Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Calgary Flames 0:5

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 2:1

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 0:6

Florida Panthers - New Jersey Devils 4:1

Philadelphia Flyers - Tampa Bay Lightning 3:4 (kazenski streli)

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:1

Minnesota Wild - Dallas Stars 7:2

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 2:1 (kazenski streli)

Arizona Coyotes - Columbus Blue Jackets 4:5 (kazenski streli)

Vegas Golden Knights - Detroit Red Wings 5:2

Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 1:2

Ottawa Senators - Nashville Predators (preloženo) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke