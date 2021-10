Florida in Carolina ostajata stoodstotni

New York, 30.10.2021, 8:22 | Posodobljeno pred 26 minutami

Ekipi Florida Panthers in Carolina Hurricanes v novi sezoni severnoameriške hokejske lige NHL še ne poznata poraza. Florida z osmimi zmagami na osmih tekmah in Carolina s sedmimi zmagami na sedmih tekmah sta tudi najvišje na lestvici. Panterji s Floride so tokrat po podaljšku s 3:2 v gosteh odpravili Detroit Red Wings, medtem ko je bila Carolina na domačem ledu s 6:3 boljša od Chicago Blackhawks.