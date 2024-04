Florida in Carolina za napredovanje potrebujeta le še eno zmago

Islanders so med tekmo zamenjali vratarja, Ilijo Sorokina je po treh prejetih zadetkih zamenjal Semjon Varlamov . Pri strelih na gol so sicer prevladovali poraženci (31-22).

"Prvi tretjini sta bili dobri, a smo vedeli, kaj nas čaka. V zadnji so res dali vse od sebe, a naš vratar je imel nekaj izjemnih obramb in to je odločilo tekmo," je dvoboj ocenil trener zmagovite ekipe Rod Brind'Amour .

"Verjetno je bilo to najboljših 10 minut v tej seriji, ampak ko smo že mislili, da je to to, smo začeli delati napake, ki so nas veliko stale," je po tekmi priznal kapetan Tampe Stamkos.

Bolj zadovoljen je bil Tkachuk. "Zdaj smo v položaju, ki smo si ga pred končnico lahko le želeli. A bila so obdobja, ko so bili tudi oni res dobri in reševala nas je dobra obramba."