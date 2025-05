Florida in Washington v drugem krogu

Hokejisti Washington Capitals so v ligi NHL s 4:1 na svojem ledu premagali Montreal Canadiens in se s 4:1 v zmagah uvrstili v drugi krog. Prav tako s 4:1 so zmagali tudi igralci Floride Panthers, ki so Tampo Bay Lightning ugnali s 6:3. V tretji tekmi večera so Winnipeg Jets s 5:3 premagali ekipo St. Louis Blues in povedli s 3:2 v zmagah. Igralci Los Angeles Kings slovenskega kapetana Anžeta Kopitarja bodo v noči na petek igrali v Edmontonu proti Oilers, ki vodijo s 3:2 v zmagah.