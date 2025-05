Florida izenačila proti Torontu, Dallas povedel proti Winnipegu

Hokejisti Dallas Stars so v tretji tekmi drugega kroga končnice lige NHL doma premagali Winnipeg Jets s 5:2 in v skupnem izidu v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. V četrti tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu pa so aktualni prvaki lige Florida Panthers z 2:0 premagali Toronto Maple Leafs in izid v seriji poravnali na 2:2.

Hokejisti Dallasa so po vodstvu z 1:0 po prvi tekmi na domačem ledu še drugič povedli proti Winnipegu. Mikko Rantanen je tokrat dosegel gol in dve podaji. Slednji je na zadnjih šestih tekmah dosegel kar 17 točk (devet golov in osem podaj). Napadalec, ki se je Dallasu pridružil v začetku marca po menjavi iz Carolina Hurricanes, je trenutno najboljši strelec končnice, sodeloval pa je tudi pri 15 od zadnjih 17 golov teksaške ekipe.

Thomas Harley in Roope Hintz sta vsak dodala še po gol in podajo, Sam Steel in Mikael Granlund pa po dve podaji. Jake Oettinger je zbral 23 obramb. Pri Winnipegu, sicer najboljši ekipi rednega dela lige, sta zadela Kyle Connor in Nino Niederreiter. Connor Hellebuyck je za kanadsko zasedbo zbral 21 obramb.

