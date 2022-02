Florida kljub visokemu porazu še vedno vodilna zasedba lige, neuspešen tudi Colorado

Hokejisti Floride, vodilnega moštva severnoameriške poklicne hokejske lige NHL, so na gostovanju pri New York Rangersih doživeli visok poraz z 2:5. Pri slednjih se je med drugimi zelo izkazal dvakratni strelec Chris Kreider, v noči na sredo je bil neuspešen tudi najbližji zasledovalec Panthersov – Colorado Avalanche –, ki je na domači ledeni ploskvi po izvajanju kazenskih strelov moral priznati premoč zasedbi Arizone (2:3).

Rangers iz New Yorka, peti v ligi, so do zmage proti Floridi prišli po tem, ko so dosegli zadnje štiri gole na tekmi, od tega dva Chris Kreider, ki je vpisal tudi podajo. Podajo je sicer imel tudi prvi strelec Floride in lige Jonathan Huberdeau, ki je pri 64 točkah. Tretji med strelci je Nazem Kadri (60), ki je tokrat dosegel gol, tako kot njegov soigralec Mikko Rantanen (54), ki je šesti na strelski lestvici, toda njun Colorado je po kazenskih strelih izgubil. Oba omenjena sta svoja strela zgrešila, zmagovitega za Arizono pa je dosegel Alex Galchenyuk.

Tampa Bay je do zmage proti San Joseju prišla v tretji minuti podaljška, ko je zadel Victor Hedman, s podajo pa je svojo 52. točko dosegel Steven Stamkos, ki je osmi med strelci. Boston je s 3:2 ugnal Seattle, David Pastrnak je dosegel dva gola in podajo. New Jersey je kar z 1:7 izgubil proti Torontu, za katerega je Mitchell Marner zbral po dva gola in podaji, Philadelphia je s 3:1 odpravila Winnipeg, Pittsburgh pa je s 3:4 po podaljšku izgubil proti Washingtonu. Peti strelec lige Aleks Ovečkin se tokrat ni vpisal med strelce ali podajalce.

New York Islanders so s 4:1 premagali Ottawo, Nashville s 4:2 Vancouver, Dallas je s 3:4 izgubil proti Calgaryju, Vegas, ki vodi v pacifiški skupini, kjer igra tudi Los Angeles Anžeta Kopitarja, pa je s 5:2 odpravil Buffalo. Los Angeles, tretji v pacifiški skupini in sedmi v zahodni konferenci, bo v noči na četrtek gostoval v Detroitu. Liga NHL, izidi:

Boston Bruins - Seattle Kraken 3:2

Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 3:2 (podaljšek)

New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs 1:7

New York Rangers - Florida Panthers 5:2

Philadelphia Flyers - Winnipeg Jets 3:1

Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 3:4 (podaljšek)

New York Islanders - Ottawa Senators 4:1

Nashville Predators - Vancouver Canucks 4:2

Dallas Stars - Calgary Flames 3:4

Colorado Avalanche - Arizona Coyotes 2:3 (kazenski streli)

Vegas Golden Knights - Buffalo Sabres 5:2