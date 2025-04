Florida le še zmago oddaljena od konferenčnega polfinala

Tekma v Sunrisu je bila izenačena, preobrati so se vrstili vsakih nekaj sekund. Navijači so morali na prvi gol čakati do 30. minute igre. Finec Anton Lundell je v veliko veselje več kot 19.000 gledalcev v Amerant Bank Areni panterjem s strelom iz bližine zagotovil prvo vodstvo.

Po treh minutah, v razmiku 12 sekund, sta za gostujoče strele zadela Mitchell Chaffee in Slovak Erik Černak. V tretji tretjini so na ledu znova zagospodarili domači hokejisti, ko so v dveh minutah trikrat ukanili obrambo Tampe. Med strelce so se vpisali Aron Ekblad, Seth Jones in Carter Verhaeghe.