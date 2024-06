Florida le še zmago oddaljena od prvega naslova

Aleksander Barkov in Sam Reinhart sta pri Floridi dosegla po gol in podajo, Sergej Bobrovski pa je z 32 obrambami poskrbel, da so panterji ob koncu dvoboja zadržali prednost nad naftarji. Florida si lahko naslov priigra že v noči iz sobote na nedeljo po slovenskem času, tudi četrta tekma bo v Edmontonu. Vseeno Floridčane v Kanadi kljub prednosti ne čaka najlažja naloga, proti njim je tudi zgodovina, saj se nobeno finale Stanleyjevega pokala ni končalo s 4:0 od leta 1998 naprej.

A precej težje delo zdaj čaka Edmonton, ki želi postati prva kanadska ekipa, ki bi osvojila pokal po Montreal Canadiens leta 1993. Naftarji potrebujejo štiri zaporedne zmage. Zgolj štiri ekipe pa so se do zdaj v zgodovini vrnile po zaostanku 0:3 in zmagale v seriji končnice. Le eni ekipi, Toronto Maple Leafs proti Detroitu leta 1942, je to uspelo v finalu.