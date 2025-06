Florida le še zmago oddaljena od ubranitve naslova

Na prejšnji tekmi je Florida zapravila vodstvo s 3:0 in izgubila s 4:5 po podaljšku, a tokrat ni ponovila napake. Po vodstvu z 2:0 v prvi tretjini in 3:0 na začetku zadnje je dvoboj zanesljivo pripeljala do konca in ima že prvo priložnost za nov naslov prvaka.

Brad Marchand je za Florido dosegel dva zadetka, s čimer je v finalu že pri šestih. Toliko golov je v finalni seriji nazadnje dosegel Esa Tikkanen za Oilers leta 1988.

"Že velikokrat sem rekel, da samo uživamo v vsakem trenutku. Ta čas je nekaj posebnega, ustvarjamo si spomine za vse življenje. Nisem nervozen, sem pa vznemirjen," je o finalnih nastopih za spletno stran lige dejal Marchand.