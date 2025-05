Florida le še zmago oddaljena od velikega finala

Panterji so na dobri poti do tretjega zaporednega nastopa v velikem finalu lige NHL. Odločilno, četrto zmago si lahko v domači dvorani Amerant Bank Arena priborijo že na četrti tekmi.

Florida Panthers so dosegli pet golov v prvih 11 minutah tretje tretjine in nad Carolina Hurricanes slavili novo zanesljivo zmago.

Aleksander Barkov je tokrat dosegel dva zadetka in podajo, Jesper Boqvist gol in dve podaji, Niko Mikkola pa je dvakrat zadel za panterje, ki so tretji nosilci. Evan Rodrigues in Matthew Tkachuk sta dodala po dve podaji, vratar Sergej Bobrovskij pa je zbral 23 obramb.

Pri drugih nosilcih orkanih je novinec Logan Stankoven dosegel gol in podajo, Pjotr Kočetkov pa je v svojem prvem nastopu za Carolino zbral 22 obramb.

"Jutri bomo podrobneje pregledali, kaj smo naredili dobro in kaj slabo. Verjemite, imamo igro za zmago. Zdaj moramo zbrati vse, kar imamo, in to prinesti na naslednjo tekmo. Brez razmišljanja o jutri in treba bo igrati na vse ali nič," je pred četrto tekmo napovedal hokejist orkanov Sebastian Aho.

Carolina je v finalu vzhodne konference izgubila že 15 zaporednih tekem, potem ko je v prejšnjih treh sezonah gladko izpadla. Sedem od teh porazov so ji prizadejali hokejisti Floride, ki so ugnali orkane v finalu vzhoda 2023.